Київ
Засоби, що застосовують при опіатній залежності
N07B C02
Метадон
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B C
Засоби, що застосовують при опіатній залежності
N07B C02
Метадон
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Метадон-ЗН
Таблетки 25 мг блістер №100
Корпорація Здоров'я
від
1056,40
грн
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Метафін® ІС
Таблетки 5 мг блістер №10
ІнтерХім
Немає в наявності
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Метафін® ІС
Таблетки 5 мг блістер №50
ІнтерХім
Немає в наявності
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Метафін® ІС
Таблетки 10 мг блістер №10
ІнтерХім
Немає в наявності
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Метафін® ІС
Таблетки 10 мг блістер №50
ІнтерХім
Немає в наявності
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Виробник
ІнтерХім
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Корпорація Здоров'я
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