Київ
Засоби, що застосовують при опіатній залежності
N07B C02

Метадон

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07BЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07B CЗасоби, що застосовують при опіатній залежності
N07B C02Метадон
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Метадон-ЗН
Метадон-ЗН
Таблетки 25 мг блістер №100
Корпорація Здоров'я
від 1056,40 грн
в 1 аптеці інших міст
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Метафін® ІС
Метафін® ІС
Таблетки 5 мг блістер №10
ІнтерХім
Немає в наявності
Метафін® ІС
Метафін® ІС
Таблетки 5 мг блістер №50
ІнтерХім
Немає в наявності
Метафін® ІС
Метафін® ІС
Таблетки 10 мг блістер №10
ІнтерХім
Немає в наявності
Метафін® ІС
Метафін® ІС
Таблетки 10 мг блістер №50
ІнтерХім
Немає в наявності
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