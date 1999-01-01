Київ
ПАРАСИМПАТОМІМЕТИКИ
N07A A

Антихолінестеразні засоби

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07AПАРАСИМПАТОМІМЕТИКИ
N07A AАнтихолінестеразні засоби
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Нейромідин®
Нейромідин®
Таблетки 20 мг блістер №50
Олайнфарм
від 848,05 грн
в 878 аптеках
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Медіаторн®
Медіаторн®
Таблетки 20 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
від 607,70 грн
в 785 аптеках
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Калімін® 60 H
Калімін® 60 H
Таблетки 60 мг флакон №100
Тева Україна
від 433,45 грн
в 716 аптеках
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Медіаторн®
Медіаторн®
Розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від 637,27 грн
в 668 аптеках
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Прозерин-Дарниця
Прозерин-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
від 36,29 грн
в 641 аптеці
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Нейромідин®
Нейромідин®
Розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Олайнфарм
від 1409,35 грн
в 524 аптеках
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Нейромідин®
Нейромідин®
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Олайнфарм
від 888,55 грн
в 339 аптеках
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Іпідакрин-Здоров'я
Іпідакрин-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Здоров'я ФК
від 359,00 грн
в 285 аптеках
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Іпігрикс®
Іпігрикс®
Таблетки 20 мг блістер №50
Гріндекс
від 630,34 грн
в 209 аптеках
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Іпідакорд
Іпідакорд
Розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампули у блістері 1 мл №10
Лекхім-Харків
від 771,50 грн
в 83 аптеках
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Іпігрикс®
Іпігрикс®
Розчин для ін'єкцій 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
від 810,80 грн
в 25 аптеках інших міст
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Прозерин
Прозерин
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл ампула 1 мл коробка №10
Здоров'я ФК
від 32,91 грн
в 14 аптеках інших міст
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Іпігрикс®
Іпігрикс®
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Гріндекс
від 727,19 грн
в 10 аптеках
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Прозерин
Прозерин
Розчин для ін'єкцій 0,5 мг/мл ампула 1 мл у блістері у пачці №10
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
від 34,50 грн
в 5 аптеках
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