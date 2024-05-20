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Аміналон таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер, №50 - Одеса (63232) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (4)
44,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
53,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (3)
50,25
Економія: -2,75 грн
47,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1), блістер (1)
55,42
Економія: -10,77 грн
44,65 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
52,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (9)
44,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
50,31
Економія: -4,14 грн
46,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (4)
46,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
47,40 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
54,78
Економія: -6,91 грн
47,87 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2), блістер (4)
50,81
Економія: -3,10 грн
47,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
53,15
Економія: -7,66 грн
45,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1), блістер (2)
54,00
Економія: -2,50 грн
51,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (3)
45,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
47,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (5), блістер (3)
52,97
Економія: -3,47 грн
49,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
49,99
Економія: -5,88 грн
44,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (4)
44,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
47,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
51,93
Економія: -6,06 грн
45,87 грн