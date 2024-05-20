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Аміналон®-КВ капсули тверді 250 мг блістер, №50 - Одеса (36545) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 235 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (4)
43,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2), блістер (1)
48,66
Економія: -2,66 грн
46,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
54,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
55,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (2)
57,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (2)
54,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2), блістер (4)
56,99
Економія: -10,72 грн
46,27 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
60,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
46,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
51,90
Економія: -5,61 грн
46,29 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
67,53
Економія: -22,02 грн
45,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
46,40 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (3)
48,35
Економія: -6,09 грн
42,26 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (4)
49,26
Економія: -1,76 грн
47,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
51,31
Економія: -7,76 грн
43,55 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
57,94
Економія: -12,43 грн
45,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
55,58
Економія: -5,81 грн
49,77 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (2)
54,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (3), блістер (4)
52,57
Економія: -6,45 грн
46,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 12 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
46,26 грн