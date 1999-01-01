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АНКСІОЛІТИКИ
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Інші анксіолітики

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NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05BАНКСІОЛІТИКИ
N05B XІнші анксіолітики
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Бафазол ІС®
Бафазол ІС®
Таблетки 10 мг блістер №40
ІнтерХім
від 205,52 грн
в 939 аптеках
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Лазея
Лазея
Капсули 80 мг блістер №14
Швабе
від 333,22 грн
в 647 аптеках
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Стрезам®
Стрезам®
Капсули 50 мг №60
Біокодекс
від 617,76 грн
в 642 аптеках
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Нордіксин®
Нордіксин®
Капсули 50 мг блістер №60
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 422,92 грн
в 508 аптеках
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Афобазол®
Афобазол®
Таблетки 10 мг блістер №50
Отисифарм
Немає в наявності
Афобазол®
Афобазол®
Таблетки 10 мг блістер №60
Отисифарм
Немає в наявності
Лазея
Лазея
Капсули 80 мг блістер №28
Швабе
Немає в наявності
Лазея
Лазея
Капсули 80 мг блістер №56
Швабе
Немає в наявності
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