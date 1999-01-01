Київ
АНКСІОЛІТИКИ
N05B X
Інші анксіолітики
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05B
АНКСІОЛІТИКИ
N05B X
Інші анксіолітики
N05B X03
Етифоксин
N05B X04
Фабомотизол
N05B X05
Лавандова олія
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Бафазол ІС®
Таблетки 10 мг блістер №40
ІнтерХім
від
205,52
грн
в 939 аптеках
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Лазея
Капсули 80 мг блістер №14
Швабе
від
333,22
грн
в 647 аптеках
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Стрезам®
Капсули 50 мг №60
Біокодекс
від
617,76
грн
в 642 аптеках
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Нордіксин®
Капсули 50 мг блістер №60
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від
422,92
грн
в 508 аптеках
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Афобазол®
Таблетки 10 мг блістер №50
Отисифарм
Немає в наявності
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Афобазол®
Таблетки 10 мг блістер №60
Отисифарм
Немає в наявності
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Лазея
Капсули 80 мг блістер №28
Швабе
Немає в наявності
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Лазея
Капсули 80 мг блістер №56
Швабе
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
табл.
Дозування
10 мг
50 мг
80 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
14
28
40
50
56
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Виробник
ІнтерХім
Біокодекс
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Отисифарм
Швабе
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