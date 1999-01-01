Київ
Інші анксіолітики
N05B X04

Фабомотизол

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05BАНКСІОЛІТИКИ
N05B XІнші анксіолітики
N05B X04Фабомотизол
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Бафазол ІС®
Бафазол ІС®
Таблетки 10 мг блістер №40
ІнтерХім
від 205,52 грн
в 939 аптеках
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Афобазол®
Афобазол®
Таблетки 10 мг блістер №50
Отисифарм
Немає в наявності
Афобазол®
Афобазол®
Таблетки 10 мг блістер №60
Отисифарм
Немає в наявності
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