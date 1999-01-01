Київ
Інші анксіолітики
N05B X05

Лавандова олія

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05BАНКСІОЛІТИКИ
N05B XІнші анксіолітики
N05B X05Лавандова олія
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Лазея
Лазея
Капсули 80 мг блістер №14
Швабе
від 333,22 грн
в 647 аптеках
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Лазея
Лазея
Капсули 80 мг блістер №28
Швабе
Немає в наявності
Лазея
Лазея
Капсули 80 мг блістер №56
Швабе
Немає в наявності
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