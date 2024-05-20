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Аміназин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер у коробці, №20 - Одеса (91292) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
79,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
82,52
Економія: -4,52 грн
78,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
86,68
Економія: -9,66 грн
77,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
84,74
Економія: -5,90 грн
78,84 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
86,50
Економія: -9,73 грн
76,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (3)
69,91 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
87,39
Економія: -9,79 грн
77,60 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
81,82
Економія: -3,71 грн
78,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
81,68
Економія: -4,78 грн
76,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4)
85,50
Економія: -8,73 грн
76,77 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (2)
77,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
86,21
Економія: -4,40 грн
81,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
69,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
82,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
89,77
Економія: -8,68 грн
81,09 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
87,30
Економія: -12,90 грн
74,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
77,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
77,78
Економія: -4,38 грн
73,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (2)
69,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
69,91 грн