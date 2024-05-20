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Аміназин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер у коробці, №10 - Одеса (285597) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
77,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (4)
77,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
84,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
84,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
100,46
Економія: -19,22 грн
81,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 61
Всього: упаковка (1)
73,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
Всього: упаковка (1)
90,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 17
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
84,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
77,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
89,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, дорога Миколаївська, 301
Всього: упаковка (1)
83,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 11-А
Всього: упаковка (1)
84,40 грн