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Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Одеса (30298) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
51,53
Економія: -9,47 грн
42,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
49,40
Економія: -7,34 грн
42,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (1)
49,60
Економія: -7,54 грн
42,06 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
43,73 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (9)
51,54
Економія: -9,48 грн
42,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Канатна, 77
Всього: упаковка (1)
51,54
Економія: -9,48 грн
42,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
51,54
Економія: -9,48 грн
42,06 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Всього: упаковка (2)
43,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
51,50
Економія: -9,44 грн
42,06 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, просп. Добровольського, 123/2-А
Всього: упаковка (1)
49,12
Економія: -3,12 грн
46,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, просп. Добровольського, 123
Всього: упаковка (1)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (2)
50,00
Економія: -7,94 грн
42,06 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
Всього: упаковка (1)
51,50
Економія: -9,44 грн
42,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Великодолинське, вул. Центральна, 128
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
52,16
Економія: -6,06 грн
46,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Білгород-Дністровський, вул. Єврейська, 26-Б
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
51,55
Економія: -9,49 грн
42,06 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
47,93
Економія: -5,87 грн
42,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
Всього: упаковка (1)
43,71 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-Б/1
Всього: упаковка (1)
48,80
Економія: -6,74 грн
42,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Миколаїв, вул. Будівельників, 10/2
Всього: упаковка (1)
51,54
Економія: -9,48 грн
42,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Миколаїв, просп. Миру, 56-А
Всього: упаковка (1)
50,00
Економія: -7,94 грн
42,06 грн