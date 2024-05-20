Аміназин розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Одеса (13256) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
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Одеса, вул. Преображенська, 68
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Одеса, вул. Сегедська, 13
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Одеса, просп. Добровольського, 159
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Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
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Всього: розчин для ін'єкцій (9)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 422
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 56-Ж
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Білгород-Дністровський, вул. Свято-Георгіївська, 4
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Всього: ампула (9)
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Роздільна, вул. Привокзальна, 6
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Всього: ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Березанка, вул. Суворова, 62
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96