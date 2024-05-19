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Амантин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер, №60 - Київ (107131) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 641 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
603,99
Економія: -45,91 грн
558,08 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
803,20
Економія: -247,80 грн
555,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
546,86 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10), блістер (2)
629,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
547,36 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (11), блістер (3)
631,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (30)
610,99
Економія: -52,91 грн
558,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
547,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
627,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), блістер (1)
812,90
Економія: -257,50 грн
555,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
668,57
Економія: -115,03 грн
553,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1), блістер (5)
615,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: блістер (5)
616,26 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (6)
668,10
Економія: -143,51 грн
524,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1), блістер (2)
622,62 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1), блістер (3)
778,90
Економія: -223,50 грн
555,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (50)
698,16
Економія: -143,98 грн
554,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
584,99
Економія: -26,91 грн
558,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: блістер (5)
557,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
579,70 грн