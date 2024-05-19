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Амантин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер, №30 - Київ (100129) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 232 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
302,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
279,59 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
338,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
279,59 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
316,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
302,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
390,20
Економія: -98,94 грн
291,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
302,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
286,58 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (4)
359,00
Економія: -91,03 грн
267,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
302,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
268,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: блістер (2)
296,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
302,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
302,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (1)
390,20
Економія: -98,94 грн
291,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (101)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
302,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
279,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
279,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
346,15
Економія: -45,30 грн
300,85 грн