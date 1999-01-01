Київ
Барбітурати та їх похідні
N03A A05**

Бензобарбітал

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N03ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03AПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A AБарбітурати та їх похідні
N03A A05**Бензобарбітал
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Бензонал ІС®
Бензонал ІС®
Таблетки 100 мг блістер №50
ІнтерХім
від 171,95 грн
в 586 аптеках
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Бензонал ІС®
Бензонал ІС®
Таблетки 50 мг блістер №30
ІнтерХім
від 39,69 грн
в 108 аптеках
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