Бензонал ІС® таблетки 50 мг блістер, №30 - Київ (127265) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 149 аптеках
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Фармація
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
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Київ, вул. Костянтинівська, 25
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Карела Чапека, 4
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 40
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42