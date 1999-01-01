Київ
Барбітурати та їх похідні
N03A A02

Фенобарбітал

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N03ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03AПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A AБарбітурати та їх похідні
N03A A02Фенобарбітал
Сортування: По популярності
Фенобарбітал-ЗН
Фенобарбітал-ЗН
Таблетки 100 мг блістер пачка №50
Здоров'я ФК
від 92,01 грн
в 3 аптеках інших міст
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Фенобарбітал ІС
Фенобарбітал ІС
Таблетки 100 мг блістер №50
ІнтерХім
від 79,60 грн
в 1 аптеці
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Фенобарбітал ІС
Фенобарбітал ІС
Таблетки 5 мг блістер №50
ІнтерХім
Немає в наявності
Фенобарбітал ІС
Фенобарбітал ІС
Таблетки 50 мг блістер №50
ІнтерХім
Немає в наявності
Фенобарбітал-ЗН
Фенобарбітал-ЗН
Таблетки 50 мг блістер коробка №50
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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