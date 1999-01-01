Київ
Габапентиноїди
N02B F02
Прегабалін
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N02
АНАЛЬГЕТИКИ
N02B
ІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИ
N02B F
Габапентиноїди
N02B F02
Прегабалін
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Лірика
Капсули 75 мг блістер №14
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
254,24
грн
в 926 аптеках
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Габана®
Капсули 150 мг блістер у пачці №20
Корпорація Артеріум
від
190,80
грн
в 830 аптеках
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Лірика
Капсули 300 мг блістер №21
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
564,04
грн
в 792 аптеках
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Габана®
Капсули 75 мг блістер у пачці №20
Корпорація Артеріум
від
241,20
грн
в 791 аптеці
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Зонік
Капсули тверді 75 мг блістер №28
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
272,35
грн
в 784 аптеках
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Лірика
Капсули 150 мг блістер №14
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
304,31
грн
в 763 аптеках
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Габана®
Капсули 300 мг блістер у пачці №20
Корпорація Артеріум
від
300,80
грн
в 733 аптеках
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Зонік
Капсули тверді 25 мг блістер №28
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
117,51
грн
в 730 аптеках
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Лірика
Капсули 150 мг блістер №56
Віатріс Спешелті ЛЛС
від
1067,46
грн
в 715 аптеках
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Огранія®
Капсули 75 мг блістер №14
Фармак
від
174,12
грн
в 703 аптеках
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Огранія®
Капсули 150 мг блістер №30
Фармак
від
256,70
грн
в 701 аптеці
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Прегабалін-Тева
Капсули тверді 150 мг блістер №28
Тева Україна
від
401,20
грн
в 691 аптеці
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Зонік
Капсули тверді 50 мг блістер №28
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
204,50
грн
в 685 аптеках
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Зонік
Капсули тверді 150 мг блістер №28
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
391,05
грн
в 677 аптеках
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Галара
Капсули тверді 75 мг блістер №14
Уорлд Медицин
від
216,86
грн
в 665 аптеках
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Огранія®
Капсули 300 мг блістер №30
Фармак
від
664,59
грн
в 664 аптеках
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Неогабін 75
Капсули 75 мг блістер №30
Асіно
від
375,73
грн
в 655 аптеках
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Прегабалін-Дарниця
Капсули 150 мг контурна чарункова упаковка №21
Дарниця ФФ
від
323,94
грн
в 639 аптеках
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Прегабалін-Дарниця
Капсули 300 мг контурна чарункова упаковка №21
Дарниця ФФ
від
370,70
грн
в 603 аптеках
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Прегадол
Капсули 75 мг блістер у пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від
200,70
грн
в 583 аптеках
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Accord Healthcare
Nobel
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Алкем Лаб.
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Гетеро Лабс
Гледфарм
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дарниця ФФ
КРКА
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Медокемі Лтд
Містрал Кепітал Менеджмент
Нобель
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Польфарма
САН
Сандоз
Санофи-Авентис Украина
Тева Україна
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Торрент
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