Київ
Габапентиноїди
N02B F02

Прегабалін

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N02АНАЛЬГЕТИКИ
N02BІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИ
N02B FГабапентиноїди
N02B F02Прегабалін
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Лірика
Лірика
Капсули 75 мг блістер №14
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 254,24 грн
в 926 аптеках
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Габана®
Габана®
Капсули 150 мг блістер у пачці №20
Корпорація Артеріум
від 190,80 грн
в 830 аптеках
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Лірика
Лірика
Капсули 300 мг блістер №21
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 564,04 грн
в 792 аптеках
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Габана®
Габана®
Капсули 75 мг блістер у пачці №20
Корпорація Артеріум
від 241,20 грн
в 791 аптеці
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Зонік
Зонік
Капсули тверді 75 мг блістер №28
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 272,35 грн
в 784 аптеках
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Лірика
Лірика
Капсули 150 мг блістер №14
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 304,31 грн
в 763 аптеках
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Габана®
Габана®
Капсули 300 мг блістер у пачці №20
Корпорація Артеріум
від 300,80 грн
в 733 аптеках
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Зонік
Зонік
Капсули тверді 25 мг блістер №28
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 117,51 грн
в 730 аптеках
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Лірика
Лірика
Капсули 150 мг блістер №56
Віатріс Спешелті ЛЛС
від 1067,46 грн
в 715 аптеках
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Огранія®
Огранія®
Капсули 75 мг блістер №14
Фармак
від 174,12 грн
в 703 аптеках
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Огранія®
Огранія®
Капсули 150 мг блістер №30
Фармак
від 256,70 грн
в 701 аптеці
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Прегабалін-Тева
Прегабалін-Тева
Капсули тверді 150 мг блістер №28
Тева Україна
від 401,20 грн
в 691 аптеці
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Зонік
Зонік
Капсули тверді 50 мг блістер №28
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 204,50 грн
в 685 аптеках
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Зонік
Зонік
Капсули тверді 150 мг блістер №28
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 391,05 грн
в 677 аптеках
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Галара
Галара
Капсули тверді 75 мг блістер №14
Уорлд Медицин
від 216,86 грн
в 665 аптеках
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Огранія®
Огранія®
Капсули 300 мг блістер №30
Фармак
від 664,59 грн
в 664 аптеках
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Неогабін 75
Неогабін 75
Капсули 75 мг блістер №30
Асіно
від 375,73 грн
в 655 аптеках
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Прегабалін-Дарниця
Прегабалін-Дарниця
Капсули 150 мг контурна чарункова упаковка №21
Дарниця ФФ
від 323,94 грн
в 639 аптеках
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Прегабалін-Дарниця
Прегабалін-Дарниця
Капсули 300 мг контурна чарункова упаковка №21
Дарниця ФФ
від 370,70 грн
в 603 аптеках
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Прегадол
Прегадол
Капсули 75 мг блістер у пачці №30
Борщагівський ХФЗ
від 200,70 грн
в 583 аптеках
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