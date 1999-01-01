Київ
ОПІОЇДИ
N02A B
Похідні фенілпіперидину
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N02
АНАЛЬГЕТИКИ
N02A
ОПІОЇДИ
N02A B
Похідні фенілпіперидину
N02A B03
Фентаніл
N02A B04**
Тримеперидин
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Фентаніл М Сандоз®
Пластир трансдермальний 25 мкг/год пакет №5
Sandoz
від
605,19
грн
в 2 аптеках інших міст
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Фентаніл М Сандоз®
Пластир трансдермальний 50 мкг/год пакет №5
Sandoz
від
1210,39
грн
в 2 аптеках інших міст
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Дюрогезік®
Трансдермальна терапевтична система 75 мкг/год пакет №5
Джонсон і Джонсон Україна
від
3316,50
грн
в 1 аптеці
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Фентавера 100 мкг/год
Пластир трансдермальний 100 мкг/год саше №5
Асіно
Немає в наявності
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Фентавера 25 мкг/год
Пластир трансдермальний 25 мкг/год саше №5
Асіно
Немає в наявності
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Промедол-ЗН
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №10
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
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Дюрогезік®
Трансдермальна терапевтична система 25 мкг/год пакет №5
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
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Фентавера 12 мкг/год
Пластир трансдермальний 12 мкг/год саше №5
Асіно
Немає в наявності
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Промедол-ЗН
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
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Фентавера 50 мкг/год
Пластир трансдермальний 50 мкг/год саше №5
Асіно
Немає в наявності
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Фентавера 75 мкг/год
Пластир трансдермальний 75 мкг/год саше №5
Асіно
Немає в наявності
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Фентаніл
Розчин для ін'єкцій 0,05 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Фентаніл
Розчин для ін'єкцій 0,05 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Фентаніл
Розчин для ін'єкцій 0,05 мг/мл ампула 2 мл №100
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Дюрогезік®
Трансдермальна терапевтична система 50 мкг/год пакет №5
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
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Форма випуску
ТТС
пластир трансдерм.
р-н д/ін.
Дозування
0.05 мг/мл
12 мкг/год
20 мг/мл
25 мкг/год
50 мкг/год
50 мкг/мл
75 мкг/год
100 мкг/год
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Пакування
амп. 1 мл
амп. 2 мл
пакет
саше
Кількість штук в упаковці
5
10
100
Виробник
Kalceks
Sandoz
Асіно
Джонсон і Джонсон Україна
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Корпорація Здоров'я
Русан Фарма
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