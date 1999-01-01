Київ
Похідні фенілпіперидину
N02A B04**

Тримеперидин

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N02АНАЛЬГЕТИКИ
N02AОПІОЇДИ
N02A BПохідні фенілпіперидину
N02A B04**Тримеперидин
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Промедол-ЗН
Промедол-ЗН
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №5
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
Промедол-ЗН
Промедол-ЗН
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №10
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Немає в наявності
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