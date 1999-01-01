Київ
Похідні фенілпіперидину
N02A B03

Фентаніл

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N02АНАЛЬГЕТИКИ
N02AОПІОЇДИ
N02A BПохідні фенілпіперидину
N02A B03Фентаніл
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Фентаніл М Сандоз®
Фентаніл М Сандоз®
Пластир трансдермальний 25 мкг/год пакет №5
Sandoz
від 605,19 грн
в 2 аптеках інших міст
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Фентаніл М Сандоз®
Фентаніл М Сандоз®
Пластир трансдермальний 50 мкг/год пакет №5
Sandoz
від 1210,39 грн
в 2 аптеках інших міст
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Дюрогезік®
Дюрогезік®
Трансдермальна терапевтична система 75 мкг/год пакет №5
Джонсон і Джонсон Україна
від 3316,50 грн
в 1 аптеці
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Фентавера 25 мкг/год
Фентавера 25 мкг/год
Пластир трансдермальний 25 мкг/год саше №5
Асіно
Немає в наявності
Фентавера 100 мкг/год
Фентавера 100 мкг/год
Пластир трансдермальний 100 мкг/год саше №5
Асіно
Немає в наявності
Фентавера 12 мкг/год
Фентавера 12 мкг/год
Пластир трансдермальний 12 мкг/год саше №5
Асіно
Немає в наявності
Дюрогезік®
Дюрогезік®
Трансдермальна терапевтична система 25 мкг/год пакет №5
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
Фентавера 50 мкг/год
Фентавера 50 мкг/год
Пластир трансдермальний 50 мкг/год саше №5
Асіно
Немає в наявності
Фентавера 75 мкг/год
Фентавера 75 мкг/год
Пластир трансдермальний 75 мкг/год саше №5
Асіно
Немає в наявності
Фентаніл
Фентаніл
Розчин для ін'єкцій 0,05 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Фентаніл
Фентаніл
Розчин для ін'єкцій 0,05 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Фентаніл
Фентаніл
Розчин для ін'єкцій 0,05 мг/мл ампула 2 мл №100
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Дюрогезік®
Дюрогезік®
Трансдермальна терапевтична система 50 мкг/год пакет №5
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
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