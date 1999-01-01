Київ
АНЕСТЕТИКИ
N01A

ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N01АНЕСТЕТИКИ
N01AЗАСОБИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ
Сортування: По популярності
Пропофол-Ново
Пропофол-Ново
Емульсія для інфузії 10 мг/мл флакон 50 мл №1
Губенко С.А.
від 119,60 грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
Севоран®
Севоран®
Рідина для інгаляцій 100 % флакон 250 мл №1
Еббві Біофармасьютікалз
від 3380,00 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Тіопентал
Тіопентал
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від 90,30 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Пропофол Фармюніон
Пропофол Фармюніон
Емульсія для інфузії 10 мг/мл ампула 20 мл №5
Донг Кук Фармасьютікал Ко. Лтд.
Немає в наявності
Дипрофол®
Дипрофол®
Емульсія для ін'єкцій 1 % ампула 10 мл №5
Фармак
Немає в наявності
Дипрофол®
Дипрофол®
Емульсія для ін'єкцій 1 % ампула 10 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Пропофол-Ліпуро 1%
Пропофол-Ліпуро 1%
Емульсія для інфузії 10 мг/мл ампула 20 мл №5
Б. Браун
Немає в наявності
Дипрофол®
Дипрофол®
Емульсія для ін'єкцій 1 % ампула 20 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Дипрофол®
Дипрофол®
Емульсія для ін'єкцій 1 % ампула 20 мл №5
Фармак
Немає в наявності
Дипрофол®
Дипрофол®
Емульсія для ін'єкцій 1 % флакон 50 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Дипрофол® ЕДТА
Дипрофол® ЕДТА
Емульсія для інфузії 10 мг/мл ампула 20 мл №5
Фармак
Немає в наявності
Дипрофол® ЕДТА
Дипрофол® ЕДТА
Емульсія для інфузії 10 мг/мл флакон 50 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Дипрофол® ЕДТА
Дипрофол® ЕДТА
Емульсія для інфузії 20 мг/мл флакон 50 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Ізофлуран
Ізофлуран
Пари для інгаляцій, рідина 250 мл флакон №1
Пірамал Ентерпрайзіс
Немає в наявності
Кетамін
Кетамін
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці №10
Фармак
Немає в наявності
Пропофол-Ліпуро 1%
Пропофол-Ліпуро 1%
Емульсія для інфузії 10 мг/мл флакон 50 мл №10
Б. Браун
Немає в наявності
Натрію оксибутират
Натрію оксибутират
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 10 мл в пачці №10
Фармак
Немає в наявності
123
ГоловнаКошикОбране