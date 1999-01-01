Київ
АНЕСТЕТИКИ
N01A
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N01
АНЕСТЕТИКИ
N01A
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01A B
Галогеновані вуглеводні
N01A F
Барбітурати, монопрепарати
N01A H
Опіатні анестетики
N01A X
Інші засоби для загальної анестезії
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Пропофол-Ново
Емульсія для інфузії 10 мг/мл флакон 50 мл №1
Губенко С.А.
від
119,60
грн
в 2 аптеках
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Севоран®
Рідина для інгаляцій 100 % флакон 250 мл №1
Еббві Біофармасьютікалз
від
3380,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Тіопентал
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від
90,30
грн
в 1 аптеці інших міст
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Пропофол Фармюніон
Емульсія для інфузії 10 мг/мл ампула 20 мл №5
Донг Кук Фармасьютікал Ко. Лтд.
Немає в наявності
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Дипрофол®
Емульсія для ін'єкцій 1 % ампула 10 мл №5
Фармак
Немає в наявності
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Дипрофол®
Емульсія для ін'єкцій 1 % ампула 10 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Пропофол-Ліпуро 1%
Емульсія для інфузії 10 мг/мл ампула 20 мл №5
Б. Браун
Немає в наявності
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Дипрофол®
Емульсія для ін'єкцій 1 % ампула 20 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Дипрофол®
Емульсія для ін'єкцій 1 % ампула 20 мл №5
Фармак
Немає в наявності
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Дипрофол®
Емульсія для ін'єкцій 1 % флакон 50 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Дипрофол® ЕДТА
Емульсія для інфузії 10 мг/мл ампула 20 мл №5
Фармак
Немає в наявності
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Дипрофол® ЕДТА
Емульсія для інфузії 10 мг/мл флакон 50 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Дипрофол® ЕДТА
Емульсія для інфузії 20 мг/мл флакон 50 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Ізофлуран
Пари для інгаляцій, рідина 250 мл флакон №1
Пірамал Ентерпрайзіс
Немає в наявності
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Кетамін
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці №10
Фармак
Немає в наявності
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Пропофол-Ліпуро 1%
Емульсія для інфузії 10 мг/мл флакон 50 мл №10
Б. Браун
Немає в наявності
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Натрію оксибутират
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 10 мл в пачці №10
Фармак
Немає в наявності
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емул. д/ін.
емул. д/ін. та інф.
емул. д/інф.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пари д/інг, рідина
пор. д/конц. д/р-ну д/ін і інф
пор. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
р-н д/інг.
рідина д/інг.
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200 мг/мл
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фл. 250 мл
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Виробник
Aspen Pharma Trading Ltd.
Bharat Serums & Vaccines
Claris Lifesciences
Gedeon Richter
Mistral Capital Management
Piramal Critical Care
Rompharm Company Georgia LLC
Б. Браун
Губенко С.А.
Донг Кук Фармасьютікал Ко. Лтд.
Еббві Біофармасьютікалз
Кальцекс
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
МЕДЕК КОРПОРЕЙШН
Містрал Кепітал Менеджмент
Новофарм-Біосинтез
Пірамал Ентерпрайзіс
Ромфарм Компані
Фармак
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Юрія-Фарм
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