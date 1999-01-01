Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01A B
Галогеновані вуглеводні
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N01
АНЕСТЕТИКИ
N01A
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01A B
Галогеновані вуглеводні
N01A B06
Ізофлуран
N01A B08
Севофлуран
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Севоран®
Рідина для інгаляцій 100 % флакон 250 мл №1
Еббві Біофармасьютікалз
від
3380,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Гіпноранум®
Розчин для інгаляцій 100 % флакон 250 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Ізофлуран
Пари для інгаляцій, рідина 250 мл флакон №1
Пірамал Ентерпрайзіс
Немає в наявності
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Сево-Анестеран
Рідина для інгаляцій флакон 250 мл №1
S.C. ROMPHARM Company S.R.L
Немає в наявності
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Севофлуран
Рідина для інгаляцій 100 % флакон 250 мл №1
Piramal Critical Care
Немає в наявності
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Севофлуран Ю-Філл
Пари для інгаляцій, рідина пляшка алюмінієва 250 мл №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Севофлуран, ЮСП
Рідина для інгаляцій 100 % флакон 250 мл у картонній коробці №1
МЕДЕК КОРПОРЕЙШН
Немає в наявності
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Форма випуску
пари д/інг, рідина
р-н д/інг.
рідина д/інг.
Дозування
100 %
250 мл
Пакування
пляшка алюм. 250 мл
фл.
фл. 250 мл
Виробник
Piramal Critical Care
Еббві Біофармасьютікалз
МЕДЕК КОРПОРЕЙШН
Пірамал Ентерпрайзіс
Ромфарм Компані
Фармак
Юрія-Фарм
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