Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01A H
Опіатні анестетики
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N01
АНЕСТЕТИКИ
N01A
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01A H
Опіатні анестетики
N01A H01
Фентаніл
N01A H03
Суфентаніл
N01A H06
Реміфентаніл
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Реміфентаніл-Віста
Порошок для концентрату для розчину для ін'єкцій та інфузій 2 мг флакон №5
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Суфентаніл-ЗН
Розчин для ін'єкцій 5 мкг/мл ампула 2 мл №5
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Суфентаніл-ЗН
Розчин для ін'єкцій 50 мкг/мл ампула 5 мл №5
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Фентаніл Калцекс
Розчин для ін'єкцій 0,05 мг/мл ампула 2 мл №5
Кальцекс
Немає в наявності
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Фентаніл-Фармак
Розчин для ін'єкцій 0,05 мг/мл ампула 2 мл №5
Фармак
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/конц. д/р-ну д/ін і інф
р-н д/ін.
Дозування
0.05 мг/мл
2 мг
5 мкг/мл
50 мкг/мл
Пакування
амп. 2 мл
амп. 5 мл
фл.
Виробник
Mistral Capital Management
Кальцекс
Корпорація Здоров'я
Фармак
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