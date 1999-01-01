Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01A X
Інші засоби для загальної анестезії
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N01
АНЕСТЕТИКИ
N01A
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01A X
Інші засоби для загальної анестезії
N01A X03
Кетамін
N01A X10
Пропофол
N01A X11
Натрия оксибат
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Пропофол-Ново
Емульсія для інфузії 10 мг/мл флакон 50 мл №1
Губенко С.А.
від
119,60
грн
в 2 аптеках
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Пропофол Кабі
Емульсія для ін'єкцій та інфузій 10 мг/мл ампула 20 мл пачка картонна №5
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
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Дипрофол
Емульсія для ін'єкцій 1 % флакон 50 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
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Дипрофол
Емульсія для ін'єкцій 1 % флакон 10 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
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Диприван
Емульсія для інфузії 10 мг/мл ампула 20 мл №5
Aspen Pharma Trading Ltd.
Немає в наявності
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Дипрофол®
Емульсія для ін'єкцій 1 % ампула 10 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Дипрофол®
Емульсія для ін'єкцій 1 % ампула 20 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Дипрофол®
Емульсія для ін'єкцій 1 % ампула 20 мл №5
Фармак
Немає в наявності
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Дипрофол®
Емульсія для ін'єкцій 1 % флакон 50 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Дипрофол® ЕДТА
Емульсія для інфузії 10 мг/мл ампула 20 мл №5
Фармак
Немає в наявності
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Дипрофол® ЕДТА
Емульсія для інфузії 10 мг/мл флакон 50 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Дипрофол® ЕДТА
Емульсія для інфузії 20 мг/мл флакон 50 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Кетамін
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці №10
Фармак
Немає в наявності
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Кетамін-ЗН
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Профол
Емульсія для інфузії 10 мг/1мл флакон 50 мл №1
Кларіс Лайфсайнсіз
Немає в наявності
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Дипрофол
Емульсія для ін'єкцій 1 % ампула 20 мл №1
Бхарат Сірамс енд Вакцинс Лімітед
Немає в наявності
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Дипрофол®
Емульсія для ін'єкцій 1 % ампула 10 мл №5
Фармак
Немає в наявності
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Форма випуску
емул. д/ін.
емул. д/ін. та інф.
емул. д/інф.
р-н д/ін.
Дозування
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20 мг/мл
50 мг/мл
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амп. 2 мл
амп. 10 мл
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фл. 50 мл
фл. 100 мл
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Виробник
Aspen Pharma Trading Ltd.
Bharat Serums & Vaccines
Claris Lifesciences
Gedeon Richter
Rompharm Company Georgia LLC
Б. Браун
Губенко С.А.
Донг Кук Фармасьютікал Ко. Лтд.
Корпорація Здоров'я
Новофарм-Біосинтез
Фармак
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
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