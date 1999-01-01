Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01A F

Барбітурати, монопрепарати

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N01АНЕСТЕТИКИ
N01AЗАСОБИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01A FБарбітурати, монопрепарати
Сортування: По популярності
Тіопентал
Тіопентал
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від 90,30 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Тіопентал
Тіопентал
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
Тіопентал Вуаб
Тіопентал Вуаб
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Тіопентал-Віста
Тіопентал-Віста
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране