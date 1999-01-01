Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01A F
Барбітурати, монопрепарати
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N01
АНЕСТЕТИКИ
N01A
ЗАСОБИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ
N01A F
Барбітурати, монопрепарати
N01A F03
Тіопентал
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Тіопентал
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від
90,30
грн
в 1 аптеці інших міст
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Тіопентал
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Тіопентал Вуаб
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Тіопентал-Віста
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Форма випуску
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/ін.
Дозування
0.5 г
1 г
Виробник
Mistral Capital Management
Корпорація Артеріум
Містрал Кепітал Менеджмент
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