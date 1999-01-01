Київ
Інши засоби, що впливають на структуру і мінералізацію кісток
M05B X10**
Інші засоби
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ КІСТОК
M05B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТРУКТУРУ І МІНЕРАЛІЗАЦІЮ КІСТОК
M05B X
Інши засоби, що впливають на структуру і мінералізацію кісток
M05B X10**
Інші засоби
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Остеогенон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №40
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
від
675,72
грн
в 582 аптеках
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Ріст-Норма
Гранули контейнер дозуючий 5 г №2
НГС
від
261,38
грн
в 318 аптеках
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Ріст-Норма
Гранули пенал 10 г №1
НГС
від
266,56
грн
в 4 аптеках
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Остеобіос
Краплі для перорального застосування флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Немає в наявності
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Форма випуску
гран.
крап. д/перорал. застос.
табл. в/плівк. обол.
Пакування
блістер
контейнер дозуюч. 5 г
пенал 10 г
фл.-крапельн. 30 мл
Кількість штук в упаковці
1
2
40
Виробник
Guna
Pierre Fabre Medicament Production
НГС
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