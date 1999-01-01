Київ
Інши засоби, що впливають на структуру і мінералізацію кісток
M05B X04

Денозумаб

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ КІСТОК
M05BЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТРУКТУРУ І МІНЕРАЛІЗАЦІЮ КІСТОК
M05B XІнши засоби, що впливають на структуру і мінералізацію кісток
M05B X04Денозумаб
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Проліа®
Проліа®
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Амджен Європа
від 6500,00 грн
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Іксджева®
Іксджева®
Розчин для ін'єкцій 70 мг/мл флакон 1.7 мл 120 мг №1
Дельта Медікел
від 8500,00 грн
в 22 аптеках
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