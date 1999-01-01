Київ
Інши засоби, що впливають на структуру і мінералізацію кісток
M05B X04
Денозумаб
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ КІСТОК
M05B
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТРУКТУРУ І МІНЕРАЛІЗАЦІЮ КІСТОК
M05B X
Інши засоби, що впливають на структуру і мінералізацію кісток
M05B X04
Денозумаб
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Проліа®
Розчин для ін'єкцій 60 мг/мл шприц, блістер в коробці 1 мл з голкою закритою ковпачком, з захисним пристроєм №1
Амджен Європа
від
6500,00
грн
в 176 аптеках
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Іксджева®
Розчин для ін'єкцій 70 мг/мл флакон 1.7 мл 120 мг №1
Дельта Медікел
від
8500,00
грн
в 22 аптеках
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Дозування
60 мг/мл
70 мг/мл
Пакування
фл. 1.7 мл
шприц, блістер в коробці 1 мл
Виробник
Amgen Inc.
Delta Medical Promotions AG
Амджен Європа
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