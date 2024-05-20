Артрокс розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 2 мл, №10 - Одеса (387685) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 29 аптеках
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1), флакон (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 1
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: флакон (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 9
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1