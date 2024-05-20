Артифлекс Хондро розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Одеса (155152) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 32 аптеках
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Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
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Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
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Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
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Всього: розчин для ін'єкцій (6)
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
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Всього: розчин для ін'єкцій (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 49
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Всього: упаковка (1)
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Всього: ампула (9)
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Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
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Всього: упаковка (1)
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Всього: розчин для ін'єкцій (8)
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Варненська, 7-Б
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Педагогічна, 11