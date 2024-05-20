Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер, №28 - Одеса (109011) Лікарський препарат - ціни
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Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
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Одеса, вул. Колонтаївська, 12
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Одеса, вул. Ніжинська, 29
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Одеса, вул. Садіковська, 25
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Одеса, вул. Пастера, 14
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Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Аптека ніжних цін
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (21)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Аптека акс соціальна
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
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Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (21)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5