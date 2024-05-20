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Аркоксія® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер, №28 - Одеса (109011) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 241 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1), блістер (1)
1607,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1), блістер (2)
1173,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1), блістер (1)
1747,23
Економія: -95,63 грн
1651,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 07 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (21)
1571,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (21)
1395,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1), блістер (1)
1175,25
Економія: -51,25 грн
1124,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
1737,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
1648,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1), блістер (3)
1741,32
Економія: -97,32 грн
1644,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
1214,99
Економія: -17,41 грн
1197,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
1683,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
1097,50 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
1173,54
Економія: -26,43 грн
1147,11 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (21)
1762,49
Економія: -246,21 грн
1516,28 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (14)
1565,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1), блістер (1)
1838,88
Економія: -242,75 грн
1596,13 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
1458,99
Економія: -261,41 грн
1197,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1), блістер (1)
1677,76
Економія: -161,54 грн
1516,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (21)
1795,62
Економія: -140,58 грн
1655,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: блістер (3)
1460,33 грн