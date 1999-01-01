Київ
Інші імуностимулятори
L03A X25**

Ехінацея

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L03ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03AІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A XІнші імуностимулятори
L03A X25**Ехінацея
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Ехінацеї настойка
Ехінацеї настойка
Настоянка 50 мл флакон №1
Віола
від 16,14 грн
в 832 аптеках
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Ехінацея-Астрафарм
Ехінацея-Астрафарм
Таблетки 100 мг блістер №20
Астрафарм
від 123,26 грн
в 471 аптеці
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Імуноплюс
Імуноплюс
Таблетки 100 мг блістер №20
Київський вітамінний завод
від 48,17 грн
в 424 аптеках
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Ехінацея-Лубнифарм
Ехінацея-Лубнифарм
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №20
Лубнифарм
від 107,80 грн
в 340 аптеках
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Іммунал®
Іммунал®
Таблетки 80 мг блістер №20
Sandoz
від 160,40 грн
в 324 аптеках
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Ехінацеї настойка
Ехінацеї настойка
Настоянка 50 мл флакон тм arbor vitae №1
від 27,90 грн
в 296 аптеках інших міст
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Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка
Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка
Настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 21,60 грн
в 180 аптеках
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Ехінацеї настойка
Ехінацеї настойка
Настоянка 50 мл флакон №1
Тернофарм
від 14,73 грн
в 63 аптеках
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Ехінацеї настойка
Ехінацеї настойка
Настоянка 50 мл флакон тм айві №1
від 14,80 грн
в 8 аптеках
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Ехінацеї пурпурної екстракт рідкий
Ехінацеї пурпурної екстракт рідкий
Екстракт 100 мл флакон скляний №1
Лубнифарм
від 29,36 грн
в 1 аптеці інших міст
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Ехінацея
Ехінацея
Екстракт рідкий для перорального застосування 50 мл флакон в пачці №1
Євразія
Немає в наявності
Ехінацея Фаркос
Ехінацея Фаркос
Таблетки 100 мг блістер №20
ФарКоС
Немає в наявності
Ехінацеї пурпурної екстракт рідкий
Ехінацеї пурпурної екстракт рідкий
Екстракт 30 мл флакон скляний №1
Лубнифарм
Немає в наявності
Імуно Тайсс форте
Імуно Тайсс форте
Краплі для перорального застосування флакон-крапельниця 50 мл №1
Натурварен
Немає в наявності
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