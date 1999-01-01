Київ
Інші імуностимулятори
L03A X25**
Ехінацея
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L03
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A X
Інші імуностимулятори
L03A X25**
Ехінацея
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Ехінацеї настойка
Настоянка 50 мл флакон №1
Віола
від
16,14
грн
в 832 аптеках
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Ехінацея-Астрафарм
Таблетки 100 мг блістер №20
Астрафарм
від
123,26
грн
в 471 аптеці
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Імуноплюс
Таблетки 100 мг блістер №20
Київський вітамінний завод
від
48,17
грн
в 424 аптеках
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Ехінацея-Лубнифарм
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №20
Лубнифарм
від
107,80
грн
в 340 аптеках
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Іммунал®
Таблетки 80 мг блістер №20
Sandoz
від
160,40
грн
в 324 аптеках
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Ехінацеї настойка
Настоянка 50 мл флакон тм arbor vitae №1
від
27,90
грн
в 296 аптеках інших міст
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Ехінацеї пурпурової кореневищ з коренями свіжих настоянка
Настоянка 40 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
21,60
грн
в 180 аптеках
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Ехінацеї настойка
Настоянка 50 мл флакон №1
Тернофарм
від
14,73
грн
в 63 аптеках
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Ехінацеї настойка
Настоянка 50 мл флакон тм айві №1
від
14,80
грн
в 8 аптеках
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Ехінацеї пурпурної екстракт рідкий
Екстракт 100 мл флакон скляний №1
Лубнифарм
від
29,36
грн
в 1 аптеці інших міст
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Ехінацея
Екстракт рідкий для перорального застосування 50 мл флакон в пачці №1
Євразія
Немає в наявності
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Ехінацея Фаркос
Таблетки 100 мг блістер №20
ФарКоС
Немає в наявності
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Ехінацеї пурпурної екстракт рідкий
Екстракт 30 мл флакон скляний №1
Лубнифарм
Немає в наявності
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Імуно Тайсс форте
Краплі для перорального застосування флакон-крапельниця 50 мл №1
Натурварен
Немає в наявності
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Форма випуску
екстракт
екстракт рідк. д/перорал. заст
крап. д/перорал. застос.
настоянка
табл.
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Пакування
блістер
фл.
фл. скляний
фл.-крапельн. 50 мл
Кількість штук в упаковці
1
20
Виробник
Sandoz
Євразія
Астрафарм
Віола
Київський вітамінний завод
Лубнифарм
Натурварен
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ТОВ "Тернофарм"
Тева Украина
ФарКоС
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