Київ
Антиандрогенні засоби
L02B B03

Бікалутамід

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02BАНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B BАнтиандрогенні засоби
L02B B03Бікалутамід
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Бікалутамід-Віста
Бікалутамід-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 808,31 грн
в 449 аптеках
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Бікалутамід-Віста
Бікалутамід-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від 1346,00 грн
в 441 аптеці
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Касодекс
Касодекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
АстраЗенека
від 1599,38 грн
в 387 аптеках
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Бікалутамід-Тева
Бікалутамід-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
Тева Україна
від 778,80 грн
в 367 аптеках
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Бікалутамід-Тева
Бікалутамід-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №28
Тева Україна
від 788,83 грн
в 349 аптеках
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Касодекс
Касодекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №28
АстраЗенека
від 2753,00 грн
в 321 аптеці
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Ареклок®
Ареклок®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Гріндекс
Немає в наявності
Бікалутамід Дженефарм
Бікалутамід Дженефарм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Дженефарм
Немає в наявності
Бікатеро
Бікатеро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Гетеро Лабс
Немає в наявності
Бікатеро
Бікатеро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Гетеро Лабс
Немає в наявності
Бікулід
Бікулід
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №30
Фармасайнс
Немає в наявності
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