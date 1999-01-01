Київ
Антиандрогенні засоби
L02B B03
Бікалутамід
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02B
АНТАГОНІСТИ ГОРМОНІВ ТА АНАЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
L02B B
Антиандрогенні засоби
L02B B03
Бікалутамід
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Бікалутамід-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
808,31
грн
в 449 аптеках
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Бікалутамід-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
від
1346,00
грн
в 441 аптеці
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Касодекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
АстраЗенека
від
1599,38
грн
в 387 аптеках
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Бікалутамід-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг №28
Тева Україна
від
778,80
грн
в 367 аптеках
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Бікалутамід-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №28
Тева Україна
від
788,83
грн
в 349 аптеках
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Касодекс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг №28
АстраЗенека
від
2753,00
грн
в 321 аптеці
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Ареклок®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Гріндекс
Немає в наявності
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Бікалутамід Дженефарм
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Дженефарм
Немає в наявності
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Бікатеро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №30
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Бікатеро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №30
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Бікулід
Таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер №30
Фармасайнс
Немає в наявності
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Форма випуску
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
50 мг
150 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
28
30
Виробник
Gedeon Richter
АстраЗенека
Гетеро Лабс
Гріндекс
Дженефарм
Містрал Кепітал Менеджмент
Тева Україна
Фармасайнс
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