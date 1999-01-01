Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02A
ГОРМОНИ ТА СПОРІДНЕНІ РЕЧОВИНИ
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02A
ГОРМОНИ ТА СПОРІДНЕНІ РЕЧОВИНИ
L02A B
Гестагени
L02A E
Аналоги гонадотропін-рилізинг гормону
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Диферелін®
Порошок для суспензії для ін'єкцій з пролонг. вивільненням 3,75 мг флакон з розчинником в ампулах 2 мл, шприцем 2 голками №1
IPSEN PHARMA
від
2236,28
грн
в 444 аптеках
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Золадекс
Капсули для підшкірного введення пролонгованої дії 3,6 мг шприц-аплікатор №1
АстраЗенека
від
2627,41
грн
в 431 аптеці
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Золадекс
Капсули для підшкірного введення пролонгованої дії 10,8 мг шприц-аплікатор №1
АстраЗенека
від
6862,50
грн
в 352 аптеках
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Диферелін®
Порошок для суспензії для ін'єкцій з пролонг. вивільненням 11,25 мг флакон з розчинником в ампулах 2 мл, шприцом, 3 голками №1
IPSEN PHARMA
від
6002,70
грн
в 338 аптеках
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Гозерелін-Віста
Імплантат 10,8 мг шприц №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
5959,02
грн
в 294 аптеках
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Гозерелін Зентіва
Імплантат 3,6 мг шприц №1
Зентіва
від
1739,00
грн
в 290 аптеках
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Гозерелін-Віста
Імплантат 3,6 мг шприц №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
3219,70
грн
в 289 аптеках
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Лейпрорелін Сандоз®
Імплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
від
6157,06
грн
в 287 аптеках
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Диферелін®
Порошок для суспензії для ін'єкцій з пролонг. вивільненням 22,5 мг флакон + розчинник в ампулах 2 мл, одноразовий шприць та дві голки №1
IPSEN PHARMA
від
9871,45
грн
в 284 аптеках
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Лейпрорелін-Віста
Імплантат 11,25 мг шприц-аплікатор №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
6125,40
грн
в 283 аптеках
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Депо-Провера®
Суспензія для ін'єкцій 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Пфайзер Інк.
від
402,08
грн
в 114 аптеках
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Диферелін®
Порошок для розчину для ін'єкцій 0,1 мг флакон з розчинником в ампулах по 1 мл №7
IPSEN PHARMA
від
1234,80
грн
в 58 аптеках
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Гозерелін Зентіва
Імплантат 10,8 мг шприц №1
Зентіва
від
5763,00
грн
в 42 аптеках
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Елігард 22,5 мг
Порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій 22,5 мг шприц з розчинником у шприці по 457 мг №1
Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
від
3886,49
грн
в 2 аптеках
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Елігард 45 мг
Порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій 45 мг шприц з розчинником у шприці по 434 мг №1
Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
від
8005,78
грн
в 2 аптеках
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Декапептил
Розчин для ін'єкцій 0,1 мг шприц 1 мл №7
Феррінг Інтернешнл Сентер
Немає в наявності
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Елігард 7,5 мг
Порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій 7,5 мг шприц з розчинником у шприці по 343 мг №1
Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
Немає в наявності
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Мегестрол-Віста
Таблетки 160 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Форма випуску
капс. д/підшкір. введ. пролонг
пор. д/п р-ну д/підшк. ін.
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/сусп. д/ін. прол. вив.
р-н д/ін.
сусп. д/ін.
табл.
імплантат
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Дозування
0.1 мг
3.6 мг
3.75 мг
5 мг
7.5 мг
10.8 мг
11.25 мг
22.5 мг
45 мг
150 мг/мл
160 мг
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Пакування
блістер
фл.
фл. 3.3 мл
шприц
шприц 1 мл
шприц-аплікатор
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Кількість штук в упаковці
1
7
30
Виробник
IPSEN PHARMA
Mistral Capital Management
Sandoz
АстраЗенека
Зентіва
Містрал Кепітал Менеджмент
Пфайзер Інк.
Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
Феррінг Інтернешнл Сентер
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