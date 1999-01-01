Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02A

ГОРМОНИ ТА СПОРІДНЕНІ РЕЧОВИНИ

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
L02AГОРМОНИ ТА СПОРІДНЕНІ РЕЧОВИНИ
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Диферелін®
Диферелін®
Порошок для суспензії для ін'єкцій з пролонг. вивільненням 3,75 мг флакон з розчинником в ампулах 2 мл, шприцем 2 голками №1
IPSEN PHARMA
від 2236,28 грн
в 444 аптеках
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Золадекс
Золадекс
Капсули для підшкірного введення пролонгованої дії 3,6 мг шприц-аплікатор №1
АстраЗенека
від 2627,41 грн
в 431 аптеці
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Золадекс
Золадекс
Капсули для підшкірного введення пролонгованої дії 10,8 мг шприц-аплікатор №1
АстраЗенека
від 6862,50 грн
в 352 аптеках
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Диферелін®
Диферелін®
Порошок для суспензії для ін'єкцій з пролонг. вивільненням 11,25 мг флакон з розчинником в ампулах 2 мл, шприцом, 3 голками №1
IPSEN PHARMA
від 6002,70 грн
в 338 аптеках
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Гозерелін-Віста
Гозерелін-Віста
Імплантат 10,8 мг шприц №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 5959,02 грн
в 294 аптеках
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Гозерелін Зентіва
Гозерелін Зентіва
Імплантат 3,6 мг шприц №1
Зентіва
від 1739,00 грн
в 290 аптеках
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Гозерелін-Віста
Гозерелін-Віста
Імплантат 3,6 мг шприц №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 3219,70 грн
в 289 аптеках
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Лейпрорелін Сандоз®
Лейпрорелін Сандоз®
Імплантат 5 мг шприц №1
Sandoz
від 6157,06 грн
в 287 аптеках
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Диферелін®
Диферелін®
Порошок для суспензії для ін'єкцій з пролонг. вивільненням 22,5 мг флакон + розчинник в ампулах 2 мл, одноразовий шприць та дві голки №1
IPSEN PHARMA
від 9871,45 грн
в 284 аптеках
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Лейпрорелін-Віста
Лейпрорелін-Віста
Імплантат 11,25 мг шприц-аплікатор №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 6125,40 грн
в 283 аптеках
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Депо-Провера®
Депо-Провера®
Суспензія для ін'єкцій 150 мг/мл флакон 3.3 мл №1
Пфайзер Інк.
від 402,08 грн
в 114 аптеках
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Диферелін®
Диферелін®
Порошок для розчину для ін'єкцій 0,1 мг флакон з розчинником в ампулах по 1 мл №7
IPSEN PHARMA
від 1234,80 грн
в 58 аптеках
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Гозерелін Зентіва
Гозерелін Зентіва
Імплантат 10,8 мг шприц №1
Зентіва
від 5763,00 грн
в 42 аптеках
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Елігард 22,5 мг
Елігард 22,5 мг
Порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій 22,5 мг шприц з розчинником у шприці по 457 мг №1
Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
від 3886,49 грн
в 2 аптеках
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Елігард 45 мг
Елігард 45 мг
Порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій 45 мг шприц з розчинником у шприці по 434 мг №1
Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
від 8005,78 грн
в 2 аптеках
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Декапептил
Декапептил
Розчин для ін'єкцій 0,1 мг шприц 1 мл №7
Феррінг Інтернешнл Сентер
Немає в наявності
Елігард 7,5 мг
Елігард 7,5 мг
Порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій 7,5 мг шприц з розчинником у шприці по 343 мг №1
Рекордаті Індастріа Хіміка і Фамес'ютіка
Немає в наявності
Мегестрол-Віста
Мегестрол-Віста
Таблетки 160 мг блістер №30
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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