Київ
Інгібітори полі (ADP-рибози) полімерази (PARP)
L01X K01

Олапариб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01XІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X KІнгібітори полі (ADP-рибози) полімерази (PARP)
L01X K01Олапариб
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Лінпарза
Лінпарза
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг блістер №56
АстраЗенека
від 76424,30 грн
в 2 аптеках
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Лінпарза
Лінпарза
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №56
АстраЗенека
від 76150,90 грн
в 1 аптеці
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Лінпарза
Лінпарза
Капсули тверді 50 мг флакон №448
АстраЗенека
Немає в наявності
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