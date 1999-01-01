Київ
Інгібітори полі (ADP-рибози) полімерази (PARP)
L01X K04

Талазопаріб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01XІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X KІнгібітори полі (ADP-рибози) полімерази (PARP)
L01X K04Талазопаріб
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Талзенна
Талзенна
Капсули 0,25 мг флакон №30
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
Талзенна
Талзенна
Капсули 1 мг флакон №30
Пфайзер Ейч.Сі.Пі. Корпорейшн
Немає в наявності
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