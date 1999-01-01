Київ
Інгібітори PD-1/PDL-1 (білок програмованої клітинної загибелі 1/ліганд 1 загибелі)
L01F F02

Пембролізумаб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01FМОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F FІнгібітори PD-1/PDL-1 (білок програмованої клітинної загибелі 1/ліганд 1 загибелі)
L01F F02Пембролізумаб
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Кітруда®
Кітруда®
Концентрат для розчину для інфузій 25 мг/мл флакон 4 мл №1
MSD
від 75090,17 грн
в 9 аптеках
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