Київ
Інгібітори PD-1/PDL-1 (білок програмованої клітинної загибелі 1/ліганд 1 загибелі)
L01F F05
Атезолізумаб
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01F
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F F
Інгібітори PD-1/PDL-1 (білок програмованої клітинної загибелі 1/ліганд 1 загибелі)
L01F F05
Атезолізумаб
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Тецентрик®
Концентрат для розчину для інфузій 1200 мг/20 мл флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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