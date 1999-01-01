Київ
Інгібітори EGFR (рецептор епідермального фактора росту).
L01F E02

Панітумумаб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01FМОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F EІнгібітори EGFR (рецептор епідермального фактора росту).
L01F E02Панітумумаб
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Вектибікс
Вектибікс
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 5 мл №1
Дельта Медікел
від 17906,88 грн
в 1 аптеці
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