Київ
Інгібітори EGFR (рецептор епідермального фактора росту).
L01F E02
Панітумумаб
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01F
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F E
Інгібітори EGFR (рецептор епідермального фактора росту).
L01F E02
Панітумумаб
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Вектибікс
Концентрат для розчину для інфузій 20 мг/мл флакон 5 мл №1
Дельта Медікел
від
17906,88
грн
в 1 аптеці
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