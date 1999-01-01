Київ
Інгібітори EGFR (рецептор епідермального фактора росту).
L01F E01
Цетуксимаб
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01F
МОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F E
Інгібітори EGFR (рецептор епідермального фактора росту).
L01F E01
Цетуксимаб
Сортування:
По популярності
Фільтр
Ербітукс
Розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Мерк Сероно Інтернешнл
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню