Київ
Інгібітори EGFR (рецептор епідермального фактора росту).
L01F E01

Цетуксимаб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01FМОНОКЛОНАЛЬНІ АНТИТІЛА І КОН'ЮГАТИ АНТИТІЛО-ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСОБІВ
L01F EІнгібітори EGFR (рецептор епідермального фактора росту).
L01F E01Цетуксимаб
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Ербітукс
Ербітукс
Розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 20 мл №1
Мерк Сероно Інтернешнл
Немає в наявності
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