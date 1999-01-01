Київ
Інгібітори тирозинкінази Брутона (BTK)
L01E L02

Акалабрутиніб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01EІНГІБІТОРИ ПРОТЕЇНКІНАЗИ
L01E LІнгібітори тирозинкінази Брутона (BTK)
L01E L02Акалабрутиніб
L02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
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Калквенс
Калквенс
Капсули тверді 100 мг блістер №60
АстраЗенека
від 164835,78 грн
в 1 аптеці інших міст
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Калквенс
Калквенс
Капсули тверді 100 мг блістер №56
АстраЗенека
Немає в наявності
Калквенс
Калквенс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №60
АстраЗенека
Немає в наявності
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