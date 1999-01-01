Київ
АНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B B

Структурні аналоги пурину

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01BАНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B BСтруктурні аналоги пурину
Сортування: По популярності
Ланвіс®
Ланвіс®
Таблетки 40 мг флакон №25
Aspen Pharma Trading Ltd.
від 5862,26 грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
Літак
Літак
Розчин для ін'єкцій 2 мг/мл флакон 5 мл №5
Ліпомед
Немає в наявності
Пури-Нетол®
Пури-Нетол®
Таблетки 50 мг флакон №25
Аспен Фарма Іреланд Лімітед
Немає в наявності
Пури-Нетол™
Пури-Нетол™
Таблетки 50 мг №25
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
Флудабін
Флудабін
Ліофілізвт для приготування розчину для ін'єкцій та інфузій 50 мг флакон №1
Актавіс груп
Немає в наявності
Флудамеда
Флудамеда
Концентрат для розчину для ін'єкцій/інфузій 50 мг флакон 2 мл №1
Алмеда Фармасьютікалс
Немає в наявності
Флударабін-Віста
Флударабін-Віста
Порошок для приготування розчину для ін'єкцій та інфузій 50 мг флакон №1
Буст Фарма
Немає в наявності
Флударабін-Хемотека
Флударабін-Хемотека
Розчин для інфузій 25 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Флударабін-Хемотека
Флударабін-Хемотека
Розчин для інфузій 30 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Флударабін-Хемотека
Флударабін-Хемотека
Розчин для інфузій 35 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Флударабін-Хемотека
Флударабін-Хемотека
Розчин для інфузій 40 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Флударабін-Хемотека
Флударабін-Хемотека
Розчин для інфузій 45 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране