Київ
Структурні аналоги пурину
L01B B05

Флударабін

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01BАНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B BСтруктурні аналоги пурину
L01B B05Флударабін
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Флудабін
Флудабін
Ліофілізвт для приготування розчину для ін'єкцій та інфузій 50 мг флакон №1
Актавіс груп
Немає в наявності
Флудамеда
Флудамеда
Концентрат для розчину для ін'єкцій/інфузій 50 мг флакон 2 мл №1
Алмеда Фармасьютікалс
Немає в наявності
Флударабін-Віста
Флударабін-Віста
Порошок для приготування розчину для ін'єкцій та інфузій 50 мг флакон №1
Буст Фарма
Немає в наявності
Флударабін-Хемотека
Флударабін-Хемотека
Розчин для інфузій 25 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Флударабін-Хемотека
Флударабін-Хемотека
Розчин для інфузій 30 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Флударабін-Хемотека
Флударабін-Хемотека
Розчин для інфузій 35 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Флударабін-Хемотека
Флударабін-Хемотека
Розчин для інфузій 40 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Флударабін-Хемотека
Флударабін-Хемотека
Розчин для інфузій 45 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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