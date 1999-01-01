Київ
Структурні аналоги пурину
L01B B05
Флударабін
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01B
АНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B B
Структурні аналоги пурину
L01B B05
Флударабін
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Флудабін
Ліофілізвт для приготування розчину для ін'єкцій та інфузій 50 мг флакон №1
Актавіс груп
Немає в наявності
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Флудамеда
Концентрат для розчину для ін'єкцій/інфузій 50 мг флакон 2 мл №1
Алмеда Фармасьютікалс
Немає в наявності
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Флударабін-Віста
Порошок для приготування розчину для ін'єкцій та інфузій 50 мг флакон №1
Буст Фарма
Немає в наявності
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Флударабін-Хемотека
Розчин для інфузій 25 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Флударабін-Хемотека
Розчин для інфузій 30 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Флударабін-Хемотека
Розчин для інфузій 35 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Флударабін-Хемотека
Розчин для інфузій 40 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Флударабін-Хемотека
Розчин для інфузій 45 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/р-ну д/ін./інф.
ліофіл. д/п р-ну д/ін і інф.
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор. д/п р-ну д/ін. та інф.
р-н д/інф.
Дозування
25 мг
25 мг/мл
30 мг
35 мг
40 мг
45 мг
50 мг
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Пакування
фл.
фл. 2 мл
Кількість штук в упаковці
1
5
Виробник
Actavis Group
Almeda Pharmaceuticals
Genzyme Europe B.V.
Медичний центр М.Т.К.
ООО "БУСТ ФАРМА"
Тева Украина
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