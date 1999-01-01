Київ
Структурні аналоги фолієвої кислоти
L01B A04
Пеметрексед
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01B
АНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B A
Структурні аналоги фолієвої кислоти
L01B A04
Пеметрексед
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Пеметрексед-Віста Солют
Концентрат для приготування розчину для інфузій 1000 мг флакон 40 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
17000,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Алімта
Ліофілізат для приготування розчину для інфузій 500 мг флакон №1
Ліллі Франс
Немає в наявності
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Пеметрексед-Віста
Порошок ліофілізований д/приг. концентрату д/р-ну д/інф 500 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Пеметрексед-Хемотека
Розчин для інфузій 100 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Пеметрексед-Хемотека
Розчин для інфузій 250 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Пеметрексед-Хемотека
Розчин для інфузій 500 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Пеметрексед-Хемотека
Розчин для інфузій 750 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Пеметрексед-Хемотека
Розчин для інфузій 1000 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Форма випуску
конц.д/п р-ну д/інф
ліофіл. д/п р-ну д/інф.
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор ліоф д/п конц д/р-ну д/інф
р-н д/інф.
Дозування
100 мг
250 мг
500 мг
750 мг
1000 мг
Пакування
фл.
фл. 40 мл
Виробник
Shilpa Medicare
Ліллі Франс
М.Біотек Лтд.
Медичний центр М.Т.К.
Містрал Кепітал Менеджмент
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