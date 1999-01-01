Київ
Структурні аналоги фолієвої кислоти
L01B A04

Пеметрексед

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01BАНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B AСтруктурні аналоги фолієвої кислоти
L01B A04Пеметрексед
Сортування: По популярності
Пеметрексед-Віста Солют
Пеметрексед-Віста Солют
Концентрат для приготування розчину для інфузій 1000 мг флакон 40 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 17000,00 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Алімта
Алімта
Ліофілізат для приготування розчину для інфузій 500 мг флакон №1
Ліллі Франс
Немає в наявності
Пеметрексед-Віста
Пеметрексед-Віста
Порошок ліофілізований д/приг. концентрату д/р-ну д/інф 500 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Пеметрексед-Хемотека
Пеметрексед-Хемотека
Розчин для інфузій 100 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Пеметрексед-Хемотека
Пеметрексед-Хемотека
Розчин для інфузій 250 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Пеметрексед-Хемотека
Пеметрексед-Хемотека
Розчин для інфузій 500 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Пеметрексед-Хемотека
Пеметрексед-Хемотека
Розчин для інфузій 750 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Пеметрексед-Хемотека
Пеметрексед-Хемотека
Розчин для інфузій 1000 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране