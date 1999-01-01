Київ
АНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B A

Структурні аналоги фолієвої кислоти

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01BАНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B AСтруктурні аналоги фолієвої кислоти
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Метотрексат "Ебеве"
Метотрексат "Ебеве"
Розчин для ін'єкцій 50 мг флакон 5 мл №1
Ebewe Pharma
від 382,00 грн
в 329 аптеках
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Метотрексат-Тева
Метотрексат-Тева
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
від 299,76 грн
в 297 аптеках
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Метотрексат-Тева
Метотрексат-Тева
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Україна
від 718,65 грн
в 293 аптеках
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Пеметрексед-Віста Солют
Пеметрексед-Віста Солют
Концентрат для приготування розчину для інфузій 1000 мг флакон 40 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 17000,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Візтрексат
Візтрексат
Розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл флакон 2 мл №1
М-Інвест Лімітед
Немає в наявності
Метотрексат "Ебеве"
Метотрексат "Ебеве"
Розчин для ін'єкцій 10 мг флакон 1 мл №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
Метотрексат "Ебеве"
Метотрексат "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 1000 мг флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
Візтрексат
Візтрексат
Розчин для ін'єкцій 500 мг/5 мл флакон 5 мл №1
М-Інвест Лімітед
Немає в наявності
Алімта
Алімта
Ліофілізат для приготування розчину для інфузій 500 мг флакон №1
Ліллі Франс
Немає в наявності
Пеметрексед-Віста
Пеметрексед-Віста
Порошок ліофілізований д/приг. концентрату д/р-ну д/інф 500 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Метотрексат "Ебеве"
Метотрексат "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 5000 мг флакон 50 мл №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
Пеметрексед-Хемотека
Пеметрексед-Хемотека
Розчин для інфузій 100 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Пеметрексед-Хемотека
Пеметрексед-Хемотека
Розчин для інфузій 250 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Пеметрексед-Хемотека
Пеметрексед-Хемотека
Розчин для інфузій 500 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Пеметрексед-Хемотека
Пеметрексед-Хемотека
Розчин для інфузій 750 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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