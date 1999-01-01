Київ
АНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B A
Структурні аналоги фолієвої кислоти
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01B
АНТИМЕТАБОЛІТИ
L01B A
Структурні аналоги фолієвої кислоти
L01B A01
Метотрексат
L01B A04
Пеметрексед
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Метотрексат "Ебеве"
Розчин для ін'єкцій 50 мг флакон 5 мл №1
Ebewe Pharma
від
382,00
грн
в 329 аптеках
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Метотрексат-Тева
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл флакон 2 мл №1
Тева Україна
від
299,76
грн
в 297 аптеках
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Метотрексат-Тева
Розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Україна
від
718,65
грн
в 293 аптеках
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Пеметрексед-Віста Солют
Концентрат для приготування розчину для інфузій 1000 мг флакон 40 мл №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
17000,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Візтрексат
Розчин для ін'єкцій 50 мг/2 мл флакон 2 мл №1
М-Інвест Лімітед
Немає в наявності
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Метотрексат "Ебеве"
Розчин для ін'єкцій 10 мг флакон 1 мл №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
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Метотрексат "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 1000 мг флакон 10 мл №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
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Візтрексат
Розчин для ін'єкцій 500 мг/5 мл флакон 5 мл №1
М-Інвест Лімітед
Немає в наявності
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Алімта
Ліофілізат для приготування розчину для інфузій 500 мг флакон №1
Ліллі Франс
Немає в наявності
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Пеметрексед-Віста
Порошок ліофілізований д/приг. концентрату д/р-ну д/інф 500 мг флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Метотрексат "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 5000 мг флакон 50 мл №1
Ebewe Pharma
Немає в наявності
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Пеметрексед-Хемотека
Розчин для інфузій 100 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Пеметрексед-Хемотека
Розчин для інфузій 250 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Пеметрексед-Хемотека
Розчин для інфузій 500 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Пеметрексед-Хемотека
Розчин для інфузій 750 мг №1
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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1
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Форма випуску
конц. д/р-ну д/інф.
конц.д/п р-ну д/інф
ліофіл. д/п р-ну д/інф.
ліофіл. д/р-ну д/інф.
пор ліоф д/п конц д/р-ну д/інф
р-н д/ін.
р-н д/інф.
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Дозування
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25 мг/мл
50 мг
50 мг/2 мл
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500 мг/5 мл
750 мг
1000 мг
5000 мг
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фл. 2 мл
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. 40 мл
фл. 50 мл
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Виробник
AllMed International
Ebewe Pharma
M-Invest Limited
Shilpa Medicare
Ліллі Франс
М.Біотек Лтд.
Медичний центр М.Т.К.
Містрал Кепітал Менеджмент
Тева Україна
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