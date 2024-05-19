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Амізон® таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер, №20 - Київ (93031) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: блістер (1)
347,16 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3), блістер (1)
330,64 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (41)
343,68 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (8), блістер (1)
325,06 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), блістер (1)
354,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
324,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1), блістер (1)
329,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1), блістер (1)
328,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Всього: упаковка (3)
317,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: упаковка (2)
327,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (6), блістер (1)
317,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
Всього: блістер (1)
318,02 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2), блістер (1)
318,06 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (1)
337,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (3), блістер (1)
340,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
Всього: упаковка (1), блістер (1)
332,14 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (1)
363,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
337,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1), блістер (1)
349,22 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1)
337,40 грн