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Амізон® таблетки, вкриті оболонкою 0,25 г блістер, №40 - Київ (876751) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1043 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
453,99
Економія: -95,43 грн
358,56 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (4)
354,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
354,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
339,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
339,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
354,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
438,99
Економія: -80,43 грн
358,56 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
433,00
Економія: -91,32 грн
341,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1), блістер (1)
328,30 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (5)
433,00
Економія: -106,12 грн
326,88 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
354,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2), блістер (1)
354,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
354,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 20 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2), блістер (1)
431,46
Економія: -124,26 грн
307,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
354,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
419,20
Економія: -92,32 грн
326,88 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1), блістер (1)
354,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2), блістер (1)
435,95
Економія: -137,55 грн
298,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
423,99
Економія: -65,43 грн
358,56 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 50 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
354,00 грн