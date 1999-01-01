Київ
Противірусні препарати для лікування ВГС
J05A P51

Софосбувір та ледіпасвір

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A PПротивірусні препарати для лікування ВГС
J05A P51Софосбувір та ледіпасвір
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Ледвир
Ледвир
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг + 90 мг флакон №28
Viatris
Немає в наявності
Софген-Л
Софген-Л
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг + 90 мг контейнер №28
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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