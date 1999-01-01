Київ
Противірусні препарати для лікування ВГС
J05A P51
Софосбувір та ледіпасвір
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A P
Противірусні препарати для лікування ВГС
J05A P51
Софосбувір та ледіпасвір
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Ледвир
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг + 90 мг флакон №28
Viatris
Немає в наявності
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Софген-Л
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг + 90 мг контейнер №28
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Пакування
контейнер
фл.
Виробник
Mylan Lab.
Гетеро Лабс
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