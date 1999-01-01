Київ
Противірусні препарати для лікування ВГС
J05A P55

Софосбувір та велпатасвір

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A PПротивірусні препарати для лікування ВГС
J05A P55Софосбувір та велпатасвір
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Велпанат
Велпанат
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг + 100 мг флакон №28
Натко Фарма
від 8930,00 грн
в 2 аптеках
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МАЙХЕП ALL™
МАЙХЕП ALL™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг + 100 мг флакон у картонній упаковці №28
Майлан Лаб.
Немає в наявності
Софген-В
Софген-В
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг + 100 мг контейнер №28
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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