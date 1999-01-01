Київ
Противірусні препарати для лікування ВГС
J05A P55
Софосбувір та велпатасвір
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A P
Противірусні препарати для лікування ВГС
J05A P55
Софосбувір та велпатасвір
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Велпанат
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг + 100 мг флакон №28
Натко Фарма
від
8930,00
грн
в 2 аптеках
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МАЙХЕП ALL™
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг + 100 мг флакон у картонній упаковці №28
Майлан Лаб.
Немає в наявності
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Софген-В
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг + 100 мг контейнер №28
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Пакування
контейнер
фл.
Виробник
Viatris
Гетеро Лабс
Натко Фарма
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