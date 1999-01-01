Київ
Противірусні препарати для лікування ВГС
J05A P01

Рибавірін

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A PПротивірусні препарати для лікування ВГС
J05A P01Рибавірін
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Рибавірин-Астрафарм
Рибавірин-Астрафарм
Капсули 200 мг блістер №60
Астрафарм
від 512,41 грн
в 50 аптеках
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Рибавірин-Астрафарм
Рибавірин-Астрафарм
Капсули 200 мг блістер №30
Астрафарм
від 389,20 грн
в 5 аптеках
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Ребетол®
Ребетол®
Капсули 200 мг блістер №140
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Віроріб®
Віроріб®
Капсули 200 мг блістер №100
Гледфарм
Немає в наявності
Лівел®
Лівел®
Капсули 200 мг блістер №50
ВАЛАРТІН ФАРМА
Немає в наявності
Максвірин®
Максвірин®
Капсули тверді 200 мг №30
Фармекс Груп
Немає в наявності
Максвірин®
Максвірин®
Капсули тверді 200 мг №60
Фармекс Груп
Немає в наявності
Ребетол®
Ребетол®
Капсули 200 мг блістер №168
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Гепавірин
Гепавірин
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг флакон №140
Фармасайнс
Немає в наявності
Гепавірин
Гепавірин
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг флакон №30
Фармасайнс
Немає в наявності
Рибарин
Рибарин
Капсули 200 мг блістер №30
Фарма Старт
Немає в наявності
Рибарин
Рибарин
Капсули 200 мг блістер №40
Фарма Старт
Немає в наявності
Рибарин
Рибарин
Капсули 200 мг блістер №100
Фарма Старт
Немає в наявності
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