Київ
Противірусні препарати для лікування ВГС
J05A P01
Рибавірін
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A P
Противірусні препарати для лікування ВГС
J05A P01
Рибавірін
Сортування:
По популярності
Фільтр
Рибавірин-Астрафарм
Капсули 200 мг блістер №60
Астрафарм
від
512,41
грн
в 50 аптеках
Знайти в аптеках
Рибавірин-Астрафарм
Капсули 200 мг блістер №30
Астрафарм
від
389,20
грн
в 5 аптеках
Знайти в аптеках
Ребетол®
Капсули 200 мг блістер №140
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Віроріб®
Капсули 200 мг блістер №100
Гледфарм
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Лівел®
Капсули 200 мг блістер №50
ВАЛАРТІН ФАРМА
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Максвірин®
Капсули тверді 200 мг №30
Фармекс Груп
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Максвірин®
Капсули тверді 200 мг №60
Фармекс Груп
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Ребетол®
Капсули 200 мг блістер №168
Шерінг-Плау Сентрал Іст
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Гепавірин
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг флакон №140
Фармасайнс
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Гепавірин
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг флакон №30
Фармасайнс
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Рибарин
Капсули 200 мг блістер №30
Фарма Старт
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Рибарин
Капсули 200 мг блістер №40
Фарма Старт
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Рибарин
Капсули 200 мг блістер №100
Фарма Старт
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
капс.
капс. тверд.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Пакування
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
10
30
40
42
50
60
100
140
168
Показати всі
Виробник
Roche
Schering-Plough Central East
Астрафарм
ВАЛАРТІН ФАРМА
Кусум
Фарма Старт
Фармасайнс
Фармекс Групп
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню