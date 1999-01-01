Київ
Противірусні препарати для лікування ВГС
J05A P08
Софосбувір
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05A
ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A P
Противірусні препарати для лікування ВГС
J05A P08
Софосбувір
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Вірсо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №28
Страйдс Шасун Лімітед
Немає в наявності
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Совалді
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №28
Джилеад Сайенс
Немає в наявності
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Софген
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг контейнер №28
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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Пакування
контейнер
фл.
Виробник
Gilead Sciences
Strides Shasun Limited
Айяфарма
Гетеро Лабс
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