Київ
Противірусні препарати для лікування ВГС
J05A P08

Софосбувір

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J05ПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J05AПРОТИВІРУСНІ ЗАСОБИ ПРЯМОЇ ДІЇ
J05A PПротивірусні препарати для лікування ВГС
J05A P08Софосбувір
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Вірсо
Вірсо
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №28
Страйдс Шасун Лімітед
Немає в наявності
Совалді
Совалді
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон №28
Джилеад Сайенс
Немає в наявності
Софген
Софген
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг контейнер №28
Гетеро Лабс
Немає в наявності
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